В Кунгуре родители мальчика взыскали со школы 40 тысяч рублей за сломанный зуб Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Кунгурский суд по иску родителей школьника взыскал с образовательного учреждения 40 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Кунгурского городского суда.

Известно, что осенью прошлого года ребёнок бегал в коридоре школы, столкнулся с одноклассником, упал и стукнулся лицом о пол. Итог — перелом коронки зуба, облом эмали. Это повреждение относится к категории лёгкой степени тяжести.

Так как учащийся был в это время под надзором общеобразовательной организации, то обязанность по возмещению ущерба возложена на неё, пояснили в суде. Истец заявил размер компенсации за моральный ущерб в размере 30 тыс. руб., на медицинское лечение ушло 6 тыс. руб., на юридические услуги — 4 тыс. руб.

Как отметили в суде, причиной несчастного случая стало нарушение учителем инструкции по охране труда учителей начальных классов, в связи с чем суд удовлетворил требования в полном объёме.

Решение не вступило в законную силу.













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