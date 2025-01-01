В Прикамье должник по алиментам прятался от приставов в шкафу у друга Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье должник по алиментам прятался от приставов в шкафу у друга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю.

Мужчина задолжал своим детям — двум дочерям и сыну — 2,2 млн рублей, уточнили в ведомстве. Приставы узнали, что нарушитель ночует в общежитии у своего друга, приехали по адресу, где им открыл мужчина. Его суетливость и попытки избавиться от правоохранителей заставили сотрудников проверить обстановку квартиры. Выяснилось, что разыскиваемый спрятался в шкафу.

За неуплату алиментов мужчина уже привлекался к административной ответственности. Официально он нигде не работал, в центре занятости не учете не состоял, перебиваясь подработками. Также он не навещал своих детей, не интересовался их жизнью и подарков на день рождения не дарил.

Мужчине предъявили обвинение по уголовной статье о неуплате алиментов, пока у него есть возможность оплатить задолженность.

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