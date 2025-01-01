В семи населённых пунктах Пермского края отключат радио и телевидение Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В нескольких населенных пунктах Пермского края временно приостановят трансляцию теле- и радиоканалов. Данная мера обусловлена проведением технических и регламентных мероприятий, требующих временного выключения передатчиков.

В Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре уточнили, что перебои в вещании ожидаются в период с 31 марта по 4 апреля.

Так, 31 марта в поселке Теплая Гора с 11:00 до 17:00 будет прекращена трансляция пакетов цифрового телевидения РТРС-1 и РТРС-2. В Шермейке и Кунгуре телеэфир будет недоступен 2 апреля. В Октябрьском и Добрянке отключение запланировано на 3 апреля, а в Узяре и Чусовом — на 4 апреля.

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