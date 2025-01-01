В Пермском крае уличное освещение появится на 207,6 км региональных дорог Стоимость проекта составляет 3,7 млрд рублей Поделиться Твитнуть

В Прикамье началась реализация проекта «Светлый край», по которому к 2027 году планируется установить уличное освещение на всех региональных дорогах в границах населённых пунктов. В течение трёх лет будет установлено 207,6 км нового освещения в 131 населённом пункте в границах 34 муниципалитетов с населением свыше 400 тыс. человек.

Как сообщил на заседании правительства Пермского края министра транспорта Прикамья Сергей Вешняков, протяжённость региональных дорог составляет около 3,5 тыс. км, через территории населённых пунктов проходят почти 380 км. Наружным освещением обеспечены менее половины — 172,1 км дорог.

«В Пермском крае за 2024 год зафиксировано 625 ДТП в тёмное время суток, из которых 35% произошли на неосвещённых участках дорог. Внедрение наружного освещения на ключевых участках дорог регионального значения позволит сократить количество аварий и снизить социально-экономический ущерб, который оценивается, в среднем, в 1,5 млн руб. на одно ДТП с тяжёлыми последствиями», — пояснил министр.

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