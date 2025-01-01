В 2025 году в асфальтобетон переведут дороги в восьми населённых пунктах Пермского края Ремонтные работы пройдут в шести муниципалитетах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министра транспорта Прикамья Сергей Вешняков на заседании правительства Пермского края рассказал о реализации краевого проекта по переводу региональных дорог с переходным типом покрытия в асфальтобетон. В частности, речь шла об участках автодорог, находящихся в черте населённых пунктов.

Реализация проекта началась в 2023 году — были отремонтированы дороги в девяти населённых пунктах в шести муниципалитетах Прикамья. В прошлом году — в 11 населённых пунктах в пяти территориях региона. Как подчеркнул министр, помимо ремонта, обустроены остановочные пункты, установлены новые дорожные знаки.

В этом году уже идут подготовительные мероприятия для начала ремонтных работ. В асфальтобетон планируется перевести дороги в восьми населённых пунктах в Гайнском, Кишертском, Октябрьском, Оханском, Юсьвинском округах.

Таким образом, в целом будет отремонтировано 41,6 км автодорог. Общая стоимость проекта составляет почти 1,76 млрд руб., финансирование идёт поэтапно.

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