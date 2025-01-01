В Прикамье осудят похитителей бюджетных средств на покупку жилья для сирот Сумма ущерба превысила 680 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Следователи из Губахинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела против экс-чиновника одного из муниципалитетов, риелтора и других лиц. Им предъявлены обвинения в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

Следствие установило, что в 2022 году начальник отдела опеки, действуя совместно с риелтором и другими участниками сговора, похитил крупную сумму денег. Схема заключалась в завышении размера социальной выплаты на покупку жилья для сирот старше 23 лет, имеющих право на жилищный сертификат.

Злоумышленники оформляли фиктивные договоры купли-продажи, указывая в них завышенную стоимость квартир, приобретаемых для сирот. Разницу между реальной ценой и суммой сертификата они присваивали себе. Таким образом было похищено более 680 тыс. руб.

В настоящее время следствие собрало достаточно доказательств, и дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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