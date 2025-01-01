Расходы на аренду жилья снизились в Прикамье до 35% от размера зарплаты Похожая динамика отмечена почти во всех крупных городах РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики компании «Циан» провели исследование доступности арендного жилья в крупнейших городах России, оценив соотношение арендной платы и среднего заработка, а также динамику этого показателя за год.

Согласно результатам исследования, в марте 2025 года в среднем по городам-миллионникам аренда жилья обходится в 37% от среднемесячного заработка. Это на 3 процентных пункта ниже, чем годом ранее.

В Перми данный показатель снизился на 4 п.п., достигнув 35% (при средней зарплате в 76,7 тыс. руб. и средней стоимости аренды 26,6 тыс. руб. в месяц).

Наиболее высокая доля дохода, направляемая на аренду, зафиксирована в Москве (46%), хотя и здесь наблюдается снижение на 2% по сравнению с прошлым годом. В Уфе арендные платежи занимают наименьшую долю в бюджете жителей среди городов-миллионников — 31% (-2 п.п.).

Эксперты объясняют улучшение доступности аренды более быстрым ростом заработной платы, которая за год увеличилась в среднем на 18% по крупным городам, в то время как арендные ставки выросли на 11%.

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