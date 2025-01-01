Пермская дзюдоистка завоевала Кубок Мира Турнир проходил в Грузии Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

В Тбилиси прошёл Кубок Мира по дзюдо среди незрячих атлетов, проходивший под эгидой Международной федерации спорта слепых (IBSA). Спортсменка из Пермского края Наталья Овчинникова завоевала на этих состязаниях «золото» в весовой категории 60 кг в группе J1.

Как рассказали в минспорта Прикамья, Овчинникова тренируется в центре спортивной подготовки по адаптивным видам спорта под руководством Светланы Аверушкиной.

Всего в турнире приняли участие 126 спортсменов из 20 стран. По итогам соревнований российская сборная завоевала три золотые, две серебряные и пять бронзовых наград, заняв второе место в общекомандном зачёте.

Наталья родилась в 1994 году в с. Левино Большесосновского района Пермского края. Она инвалид 2-й группы по зрению с детства. В 2008 году начала заниматься спортом. В 2011 году впервые стала чемпионкой России и по дзюдо и по шашкам.

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