На трассе под Пермью «Камаз» врезался в легковушку Один человек ранен Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Утром 26 марта, примерно в 7:30, на на 1093 км трассы Кострома—Шарья—Киров—Пермь произошло серьёзное ДТП, об этом сообщили в ГАИ региона.

По предварительным данным, по направлению к Краснокамску ехал грузовик «КамАЗ», за рулём которого находился водитель 1998 г.р. В какой-то момент водитель большегруза опасно сблизился с ехавшим впереди автомобилем «ВАЗ 2114», которым управлял водитель 2002 г.р., и врезался в него.

В результате аварии травмы получил 22-летний пассажир легкового автомобиля. Он доставлен в больницу.

В настоящее время проводится расследование, выясняются все детали случившегося. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными за рулём, строго следовать правилам дорожного движения, учитывать погодные условия и состояние дороги, а также избегать опасных манёвров, которые могут привести к ДТП.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.