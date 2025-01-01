Полиция разыскивает в Перми подозреваемого в грабеже пенсионера Мужчина похитил сумку с деньгами Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Управление МВД России по г. Перми" ВКонтакте

В Перми полиция разыскивает пенсионера, которого подозревают в похищении сумки с деньгами. Об этом сообщается в официальной группе городского управления МВД России ВКонтакте.

«В марте текущего года в отдел полиции Ленинского района обратился местный житель, который пояснил, что у него была открыто похищена сумка с денежными средствами. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж)», — сообщает пресс-служба ведомства.

В посте также опубликовано фото и видео с подозреваемым в тёмной одежде и красно-чёрной шапке. Сотрудники правоохранительных органов ведут оперативные мероприятия по розыску преступника. Пермяков, которые обладают информацией о местонахождении грабителя или иными сведениями о нём, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по тел.: 8 (342) 218-88-02, 8 (922) 367-46-60 или 102.

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