Горнолыжные курорты Прикамья, несмотря по потепление, продолжают работу Электропоезда для лыжников будут доступны до конца марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Несмотря на резкое потепление, горнолыжные базы Пермского края продолжают функционировать.

Так, представители курорта «Губаха» сообщили Properm.ru о проведении 5 апреля мероприятия GUBAHA ICE BEACH PARTY на склонах. При благоприятных погодных условиях катание может быть продлено и после этой даты.

В комплексе «Жебреи» планируют завершить сезон 5-6 апреля.

В «Ашатли парке» затруднились назвать точную дату закрытия, отметив, что из-за появившихся на горе проталин сезон, вероятно, завершится в течение одной-двух недель.

Курорт «Такман» будет принимать посетителей до 30 марта включительно.

Согласно информации с сайта «Пермской пригородной компании», электропоезда, курсирующие до популярных горнолыжных курортов, будут доступны для лыжников до конца марта.

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