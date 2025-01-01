В Роспотребнадзоре опровергли сообщение о первом укусе клеща в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Пермские telegram-каналы и некоторые СМИ 25 марта распространили информацию о первом в сезоне случае укуса клеща в Прикамье. Утверждалось, что инцидент произошёл 17 марта в Березниковском округе. Источником сведений называли краевую больницу им. Вагнера, куда якобы обратился пострадавший.

Интернет-издание perm.aif.ru обратилось за разъяснениями в региональное управление Роспотребнадзора. В ведомстве заявили, что на текущий момент случаи укусов клещей не зарегистрированы. В Роспотребнадзоре заверили, что в случае выявления первых "жертв" информация будет немедленно опубликована на официальных ресурсах.

Напомним, в 2024 году первый укус клеща в Пермском крае был зарегистрирован в начале апреля, тогда пострадал житель Лысьвы.

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