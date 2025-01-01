В Перми по решению суда ликвидировали частные приюты для бездомных животных С иском обратились соседи Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Владельцы домов садоводческого товарищества Перми, соседствующих с приютами для бездомных животных, обратились в суд для защиты своих прав и интересов, требуя убрать собак с участков. Иск был предъявлен владельцу передержек и его арендодателям. Суд встал на сторону истцов, сообщили в ГУФССП по региону.

Люди жаловались, что собаки свободно перемещались без присмотра, заходили на соседние участки, также зафиксированы случаи гибели домашних кошек, одна из которых была растерзана на глазах у ребёнка.

Из-за постоянных нарушений правил содержания животных люди опасались ходить в одиночку, дети перестали гулять, а ночной сон местных жителей нарушался непрекращающимся лаем. Кроме того, с участков, где содержались животные, по посёлку распространялся запах гниения и фекалий.

Суд учёл, что участки использовались не по назначению, там складировали строительный и бытовой мусор, что нарушало права на здоровье и благоприятную окружающую среду. Апелляция о нарушении прав животных была отклонена, так как осмотры показали отсутствие вольеров и будок, нехватку питания и ветеринарного ухода. Суд обязал владельцев приютов убрать с участков собак, не имеющих документов о принадлежности к кому-то из ответчиков и «превышающих количество двух взрослых особей».

Исполнительный лист был направлен приставам. Разъяснение о последствиях неисполнения решения суда побудило граждан освободить территорию от собак. Исполнительное производство завершено.

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