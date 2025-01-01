Пермь вошла в десятку городов по количеству проданных квартир в новостройках В феврале было реализовано 515 лотов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам февраля Пермь вошла в топ-10 городов-миллионеров по количеству лотов в сделках с новостройками. Аналитическая платформа bnMAP.pro составила рейтинг из 14 городов, в число которых также была включена Тюмень. Москва и Санкт-Петербург в исследовании не участвовали.

Пермь в рейтинге заняла девятое место. За месяц было продано 515 квартир. Общая площадь объектов составила 24,9 тыс. кв. м.

Первое место занял Краснодар — почти 1,5 тыс. лотов площадью 72,3 тыс. кв. м, на втором оказался Екатеринбург — 1,4 тыс. лотов площадью 67,2 тыс. кв. м, третья строчка досталась Ростову-на-Дону — 933 лота площадью 43,6 тыс. кв. м. В рейтинге Пермь незначительно уступила Воронежу, где было продано 526 лотов, и опередила Нижний Новгород — 449 лотов. Меньше всего квартир среди представленных локаций было продано в Омске (60 лотов).

Ранее «Новый компаньон» писал, что в феврале стоимость 1 кв. м на рынке первичной недвижимости Перми в среднем составила 153,2 тыс. руб. Это на 13,2% выше, чем в прошлом году. При этом в сравнении с январём показатель незначительно снизился.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.