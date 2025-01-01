Стоимость «квадрата» в новостройках Перми за год выросла на 13% В феврале было заключено 477 сделок Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам февраля 2025 года стоимость 1 кв. м на рынке первичной недвижимости Перми в среднем составила 153,2 тыс. руб., что на 13,2% выше, чем в феврале 2024 года. При этом в сравнении с предыдущим месяцем цена за «квадрат» показала незначительное снижение — в январе 2024-го она составляла 153,7 тыс. руб. за 1 кв. м. Об этом сообщает сервис «Объектив.РФ».

По прогнозам экспертов, снижение стоимости средней цены квадратного метра в ближайшее время не ожидается. Влияние на это окажут удорожание строительных работ и материалов, увеличение затрат на фонд оплаты труда, инфляция и другие показатели.

«Цена предложения не будет снижаться — застройщики будут держать её на том же уровне. Но есть и множество других, пока неизвестных факторов для рынка недвижимости, которые окажут влияние на цену. Это и размер ключевой ставки, и лимиты по льготным программам, и правила ипотечного стандарта. Другое дело итоговая цена сделки — она будет зависеть от условий для каждого конкретного покупателя. И здесь уже могут применяться как различные скидки, так и надбавки на итоговую стоимость квартиры», — прокомментировал директор аналитического центра «КД-Консалтинг» Алексей Скоробогач.

В феврале объём экспозиции составил 563 тыс. кв. м, что в 1,5% выше января. Всего за месяц, по данным Росреестра, на рынке новостроек было совершено 477 сделок. Прогнозный итоговый показатель по договорам долевого участия и уступки прав требования по итогам месяца находится на уровне 529 сделок.

Ранее эксперты сервисов «Яндекс Недвижимость» и «Пульс продаж новостроек» отметили рост заключённых в феврале сделок на 47,2% по сравнению с январём и на 27,2% по сравнению с АППГ. Общий объём реализованной недвижимости составил более 26 тыс. кв. м, а средняя площадь проданного объекта — 48,1 кв. м.





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