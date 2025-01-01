Количество проданных квартир в новостройках Перми выросло на треть В феврале было заключено около 500 ДДУ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации, предоставленной сервисами «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж Новостроек», в 15 из 16 городов-миллионников России в феврале 2025 года зафиксирован рост числа сделок с первичным жильём, по сравнению с предыдущим месяцем. В крупных населённых пунктах страны количество оформленных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) увеличилось на 25% по сравнению с январём 2025 года. В сравнении с февралём прошлого года также отмечается подъём: объём операций с новыми квартирами увеличился на 14,4%.

В Перми в феврале было заключено около 500 ДДУ, что на 47,2% превышает январский показатель и на 27,2% больше, чем в феврале 2024 года. Общий объём реализованной недвижимости составил более 26 тыс. кв. м, а средняя площадь проданного объекта — 48,1 кв. м. В Перми наблюдается и увеличение объёмов нового строительства: в феврале он достиг примерно 6,5 тыс. кв. м.

В феврале 2025 года в крупнейших городах России было продано около 19 тыс. новостроек суммарной площадью более 900 тыс. кв. м. Наиболее заметный рост продаж новостроек наблюдался в Челябинске и Омске, где количество проданных квартир увеличилось в два раза по сравнению с январём. В Самаре, Казани, Новосибирске, Перми, Волгограде и Уфе объём заключённых ДДУ вырос в полтора раза.

«Процент ипотечных сделок после сокращения льготных программ в прошлом году сократился с 80% до 35-40% от всего объёма заключаемых ДДУ, и текущие результаты продаж во многом обусловлены популярностью рассрочки, — комментирует Артём Советников, руководитель сервиса «Пульс Продаж Новостроек». — Внимание экспертов и регулятора приковано к этому новому инструменту, и в ближайшее время мы уже сможем качественно оценить его влияние на экономику проектов: в 2025 году запланирован внушительный объём ввода нового жилья, а рассрочка распространяется на объект до ввода в эксплуатацию».

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