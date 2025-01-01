Семья из Прикамья отсудила у больницы 2,4 млн рублей за смерть ребёнка Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд оставил без изменений решение Соликамского городского суда по иску супругов к местной больнице о компенсации морального вреда в связи со смертью их первого ребёнка. Экспертиза выявила недостатки в оказании медицинской помощи со стороны больницы. Лечебное учреждение должно выплатить супругам крупную компенсацию морального вреда.

В пресс-службе краевого суда напомнили обстоятельства дела.

В сентябре 2022 года семейная пара из Соликамска готовилась к рождению ребёнка. Женщина на 40-й неделе беременности была госпитализирована в удовлетворительном состоянии в перинатальный центр городской больницы Соликамска. В больнице, несмотря на её жалобы, дежурная акушерка не провела осмотр и не оказала необходимую помощь. Состояние роженицы ухудшилось, и в результате экстренного кесарева сечения ребёнок родился мёртвым.

Суд обязал больницу выплатить супругам компенсации в 1,5 млн руб. и 900 тыс. руб., а также возместить каждому из родителей судебные расходы на юридические услуги в размере 51 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.