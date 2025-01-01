МАК официально назвал причины крушения вертолёта с пермскими туристами Авиакатастрофа произошла в августе 2024 года Поделиться Твитнуть

фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Окончательное заключение по итогам расследования крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке в августе 2024 года, в результате которого погибли 22 человека, включая туристов из Пермского края, обнародовано Межгосударственным авиационным комитетом (МАК).

По данным издания «Коммерсантъ», ключевыми причинами трагедии названы: полёт, совершенный командиром воздушного судна в сложных метеоусловиях, не соответствующих установленным правилам, решение пилота о снижении в условиях плохой видимости в горной местности, а также недостаточное внимание к вопросам безопасности полётов со стороны руководства авиакомпании «Витязь-Аэро».

Напомним, что 31 августа 2024 года вертолет Ми-8Т (RA-25656) потерпел крушение, столкнувшись с горой на маршруте от вулкана Вачкажец к поселку Николаевка. На борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа — туристы, экскурсоводы и сопровождающие из различных регионов России. Среди погибших были и жители Пермского края, в том числе основатели туристической компании «Клуб гидов» Михаил и Юлия Репниковы, их друзья Евгений и Александр Никулины, а также музыкант Михаил Ширинкин.

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