Выигравшая миллион врач из Пермского края поднялась на Килиманджаро Поделиться Твитнуть

фото пресс-службы «Национальной Лотереи»

Жительница Пермского края, сорвавшая куш в лотерее в 2024 году и получившая 1 млн руб., реализовала давнюю мечту, отправившись в путешествие по Африке. Об этом сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи».

Целью победительницы стало покорение Килиманджаро — самой высокой вулканической горы африканского континента, находящейся в северо-восточной части Танзании.

Для успешного преодоления сложного маршрута женщина (врач по профессии) заранее подготовилась, разработав комплекс тренировок, включающий плавание и регулярные подъёмы по лестнице на 21 этаж. Это восхождение стало для неё дебютом в альпинизме.

Пермячка призналась, что подъём был непростым, но оставил неизгладимые впечатления, а на пике горы она не смогла сдержать эмоций радости.

В будущем счастливая обладательница лотерейного выигрыша планирует пройти известный паломнический маршрут — Путь Сантьяго в Испании.

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