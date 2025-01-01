Средний размер автокредита в Пермском крае снизился более чем на 10% Он упал до самой низкой отметки с начала 2023 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации, полученной от Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2025 года средняя сумма выданных в Пермском крае автозаймов составила 1,19 млн руб., что на 10,3% меньше, чем в феврале 2024 года (1,33 млн руб.).

Наиболее значительное уменьшение средней величины автокредита (среди 30 ведущих регионов РФ в сфере розничного кредитования) в феврале 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, зафиксировано в Самарской (-28,4%), Ульяновской (-24,1%) и Ростовской (-23,8%) области. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель за год снизился на 16,1 и 18,3%.

По словам Алексея Волкова, директор по маркетингу НБКИ, средний размер автокредита упал до самой низкой отметки с начала 2023 года. Уменьшение этого показателя значительно ускорилось после введения макропруденциальных ограничений в автокредитовании в середине прошлого года. Однако важно отметить, что банки продолжают кредитовать покупку автомобилей в основном заёмщиков с высоким кредитным рейтингом.

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