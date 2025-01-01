В Прикамье на пьяную женщину-водителя завели дело за насилие над полицейским Нарушительница протащила по дороге сотрудника МВД, зацепившегося за водительскую дверь Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Гайнском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы по ст. 318 ч. 1 УК РФ, касающейся применения насилия, не представляющего угрозы для жизни или здоровья, к представителю власти при исполнении им служебных обязанностей.

По данным следствия, утром 22 марта в поселке Гайны Пермского края женщина 1987 г.р., находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, не подчинилась требованию сотрудника полиции об остановке и продолжила движение. В результате ее действий сотрудник полиции, пытавшийся остановить автомобиль, получил травмы, зацепившись за водительскую дверь. Нарушительница протащила его по дороге 200 метров.

В результате противоправных действий подозреваемой полицейскому были нанесены повреждения конечностей.

В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, ведётся расследование.

Ранее о происшествии сообщили в краевой полиции и показали видео задержания пьяной автоледи.

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