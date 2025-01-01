Появилось видео погони и стрельбы по машине пьяной автоледи из Пермского края Женщина при задержании 200 м протащила по дороге полицейского, ухватившегося за стойку кузова Поделиться Твитнуть

В Пермском крае сотрудники дорожной полиции после погони, в ходе которой была применена стрельба, задержали пьяную женщину, управлявшую автомобилем Ford Focus, сообщили в ГУ МВД по региону.

В п. Гайны на ул. Дзержинского автоледи проигнорировала требование сотрудников ДПС об остановке и попыталась уйти от преследования. Инспекторы начали погоню с включёнными проблесковыми маячками и сиреной.

Инспектор ДПС, выйдя из патрульной машины, жезлом потребовал от водителя Ford Focus остановиться. Водитель замедлила ход, но когда полицейский взялся за ручку водительской двери и приоткрыл её, а затем ухватился за стойку кузова, нарушительница резко нажала на газ, увеличила скорость и вновь попыталась скрыться, протащив сотрудника ДПС примерно 200 м.

На 150 км трассы Гайны—Кудымкар возле д. Данилово один из полицейских, сделав предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия, открыл огонь по колёсам Ford Focus. Однако это не остановило водителя, и она продолжила движение. Всё это попало на видео.

Нарушительницу задержали в п. Сергеевский после того, как она врезалась в бетонный столб.

В результате применения оружия никто не пострадал, а автомобиль Ford Focus получил повреждения задних колес и заднего бампера.

За рулём находилась женщина 1987 г.р. Проведённое на месте освидетельствование выявило в выдыхаемом ею воздухе 0,84 мг/л этилового спирта. В отношении неё составлены протоколы об административных правонарушениях — за вождение в нетрезвом виде и неповиновение требованиям сотрудника полиции.

Материалы проверки переданы в следственный комитет.

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