В Перми ежедневно выявляют до 30 наркопреступлений За год пермской полицией было изъято 620 кг запрещённых веществ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми наблюдается ежегодное увеличение преступлений сфере распространения и употребления наркотических и психотропных веществ. По словам начальника городского УМВД Алексея Салтыкова, каждый день в городе в среднем выявляют от 10 до 30 преступлений.

Во время обсуждения доклада по итогам деятельности ведомства за 2024 год на заседании Пермской городской думы, депутат Олег Бурдин обратил внимание, что количество закладчиков в городе растёт в геометрической прогрессии. Преступления совершаются даже на детских и спортивных площадках, рядом с учреждениями культуры. Он поинтересовался, как ведётся работа в этом направлении.

«Выявление ежегодно растёт. За прошлый год было зарегистрировано 2,4 тыс. наркопреступлений на территории Перми. Абсолютное большинство — это сбыт, организация преступлений закладчиками. За год было изъято более 620 кг различных наркосодержащих веществ. Кроме специализированных подразделений на борьбу с наркопреступностью нацелены сотрудники ГИБДД, ППС, участковые. Психоактивные вещества становятся всё меньше по массе, но их становится всё больше», — ответил Салтыков.

Он рассказал, что всего в прошлом году было зарегистрировано более 20 тыс. преступлений. Всего раскрыто — почти 9 тыс.

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