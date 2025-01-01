Раскрываемость интернет-преступлений в Перми составила 10% Среди всех преступлений их количество составляет 46% Поделиться Твитнуть

В Перми растёт уровень преступности в сфере информационных технологий. Из более 20 тыс. различных преступлений, зарегистрированных в 2024 году, 46% составили интернет-преступления. Об этом на пленарном заседании гордумы 25 марта сообщил начальник пермского УМВД Алексей Салтыков.

Он рассказал, что в ведомстве созданы дополнительные специализированные подразделения, которые занимаются их раскрытием. При этом средняя раскрываемость таких преступлений составляет всего 10%.

«Мы ещё к нему в полном объёме не готовы и не научились до конца раскрывать. Потому что на сегодняшний день все эти преступления в интеллектуальной собственности. В основном преступники находятся за территорией РФ», — ответил он на вопросы депутатов.

В то же время, отмечается снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений. Число остальных правонарушений сохраняется на прежнем уровне. Всего за год было раскрыто почти 9 тыс. преступлений.

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