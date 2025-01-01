Генеральным директором пермского аэропорта назначена Светлана Архипова Экс-руководитель Александр Кулюкин перешёл в «Новапорт Холдинг» Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Светлана Архипова назначена генеральным директором аэропорта «Пермь», об этом сообщили в пресс-службе организации.

До этого, с 2018 года, Архипова была первым заместителем гендиректора в Большом Савино. Экс-директор Александр Кулюкин перешёл в «Новапорт Холдинг» на пост заместителя гендиректора по производственным вопросам.

Отмечается, что Светлана Архипова трудится в авиации уже 44 года. Её профессиональный путь начался с позиции диспетчера по центровке воздушных судов в Свердловском объединенном авиаотряде. В структуре «Новапорт Холдинг» она работает уже десять лет.

Светлана Архипова отмечена многочисленными наградами в сфере авиации, включая почетную грамоту от Министерства транспорта РФ и благодарственное письмо от губернатора Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.