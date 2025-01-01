Депутаты Пермской думы поддержали протест прокуратуры о воинских захоронениях Правки в нормативные документы должны быть внесены до конца года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Пермской городской думы удовлетворили протест прокуратуры на решение гордумы об организации похоронного дела и деятельности муниципальных кладбищ на территории города. Протест поступил после проведённой проверки.

Как сообщалось ранее, надзорный орган выявил несоответствие муниципального нормативного акта, регламентирующий организацию похоронного дела в Перми, федеральному законодательству. Согласно федеральной норме, решение о ликвидации и перемещении воинских захоронений должно приниматься по согласованию с региональными органами власти.

В федеральном законе изменения были отражены давно, однако в Перми нормативные акты не были актуализированы. Как указано в проекте решения думы, администрации города рекомендовано предусмотреть приведение положения об организации похоронного дела и порядке деятельности муниципальных кладбищ, принятое в 2023 году, в соответствие законодательству.

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