Прокуратура в Перми выявила нарушения в организации воинских захоронений Протест будет рассмотрен на заседании думы 25 марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На комитете думы Перми по городскому хозяйству депутаты рассмотрели протест городской прокуратуры на решение Пермской городской думы от 23 сентября 2023 года, которое касается организации похоронного дела и деятельности муниципальных кладбищ на территории краевой столицы.

Протест в городской парламент поступил от надзорного органа после проведённой проверки. Прокуратура выявила не соответствующий федеральному законодательству муниципальный нормативный акт, регламентирующий организацию похоронного дела на территории Перми.

«Отдельные положения решения Пермской городской думы от 23 сентября 2023 года №112 не соответствуют ФЗ «О погребении и похоронном деле» в части требований к организации воинских захоронений. По итогам проверки прокурор города внёс протест, который депутаты должны рассмотреть на заседании думы 25 марта», — рассказали «Новому компаньону» в надзорном ведомстве.

Речь идёт о ликвидации и перемещении воинских захоронений. Согласно федеральному законодательству, решение должно приниматься по согласованию с региональными органами власти. Эти изменения были внесены ив ФЗ давно, но муниципалитет не актуализировал свои нормативные акты.

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