Годовая инфляция в Пермском крае выросла до 10,3% Общероссийский показатель по-прежнему ниже Поделиться Твитнуть

В феврале 2025 года годовая инфляция в Пермском крае продемонстрировала рост на 0,30 процентных пункта, достигнув отметки в 10,31%, что превысило общероссийский показатель в 10,06%. Об этом сообщает Банк России.

Ускорение инфляции в регионе обусловлено несколькими факторами, включая сокращение объёмов предложения на отдельных рынках товаров, увеличение затрат производителей и поставщиков, а также повышенный потребительский спрос.

В сегменте продовольственных товаров годовой темп прироста цен увеличился до 13,10% по сравнению с 11,78% в январе. Одной из основных причин стало снижение предложения из-за невысокого урожая сельскохозяйственных культур в 2024 году как в России, так и за рубежом.

На рынке непродовольственных товаров годовой темп прироста цен также вырос, достигнув 5,68%. В условиях повышенного спроса поставщики переносили возросшие затраты на логистику и оплату труда в цены.

В сфере услуг годовой темп прироста цен, напротив, замедлился, составив 12,17%. Увеличение предложения на рынке аренды жилья и расширение полетных программ привели к снижению темпов роста цен в соответствующих сегментах.

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