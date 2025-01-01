Следователи выясняют причины гибели в Прикамье найденной у 10-этажного дома женщины
Следователи Следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю проводят расследование обстоятельств смерти женщины, чьё тело было обнаружено возле многоэтажного дома в Добрянке, сообщает perm.aif.ru.
Информация об инциденте появилась 24 марта в группе «Плохие новости Пермь». В публикации сообщалось об обнаружении тела женщины возле дома по ул. Советской, 68. Автор поста также предположил, что погибшая могла выпасть, так как над ней было открыто окно на уровне 9-го этажа. Очевидцы утверждали, что на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.
В следкоме подтвердили факт обнаружения тела, однако отказались предоставить какие-либо детали и версии произошедшего. «В настоящее время следователи СК России выясняют все обстоятельства случившегося», — заявили в ведомстве.
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