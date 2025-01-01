Следователи выясняют причины гибели в Прикамье найденной у 10-этажного дома женщины Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи Следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю проводят расследование обстоятельств смерти женщины, чьё тело было обнаружено возле многоэтажного дома в Добрянке, сообщает perm.aif.ru.

Информация об инциденте появилась 24 марта в группе «Плохие новости Пермь». В публикации сообщалось об обнаружении тела женщины возле дома по ул. Советской, 68. Автор поста также предположил, что погибшая могла выпасть, так как над ней было открыто окно на уровне 9-го этажа. Очевидцы утверждали, что на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

В следкоме подтвердили факт обнаружения тела, однако отказались предоставить какие-либо детали и версии произошедшего. «В настоящее время следователи СК России выясняют все обстоятельства случившегося», — заявили в ведомстве.









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