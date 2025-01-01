В Перми открылось новое производство волоконно-оптических кабелей Новая площадка рассчитана на выпуск более 10 тысяч км кабеля в год Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 24 марта посетил «Камский кабель» с рабочим визитом, где принял участие в открытии новой линии по производству волоконно-оптических кабелей. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Для реализации проекта был реконструирован отдельный цех, адаптированный под специфику производства. Новая площадка, оснащённая современным оборудованием, рассчитана на выпуск более 10 тыс. км кабеля в год. «Камский кабель» получил необходимые декларации Минцифры РФ и сертификат пожарной безопасности для своей продукции под маркой «НЭТКАБ».

Волоконно-оптические кабели применяются в создании высокоскоростных сетей передачи данных, их производство соответствует мировым стандартам.

Новый продукт расширит ассортимент предприятия, насчитывающий свыше 75 тыс. маркоразмеров кабелей и проводов. Запуск производства позволит «Камкабелю» освоить новые рыночные сегменты и развить компетенции.

Махонин высоко оценил запуск, отметив лидерство «Камского кабеля» и его инвестиционную активность, несмотря на внешние факторы. Он подчеркнул важность социальной поддержки сотрудников, модернизации оборудования и запуска новых проектов для развития предприятия и региона.

Справка: «Камский кабель» — один из лидеров кабельной промышленности России и СНГ, работающий с 1957 года. Его клиенты — крупные компании нефтегазовой, энергетической, строительной, металлургической и других отраслей. Предприятие участвует в проекте «Производительность труда» и входит в реестр системообразующих предприятий.

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