В пермской полиции не хватает почти тысячи сотрудников Это 24% от общей штатной численности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Некомплект личного состава пермской полиции по итогам 2024 года составил 959 человек, что составляет почти четверть (более 24%) от общей штатной численности. Как рассказал на заседании Пермской гордумы 25 марта начальник УМВД Перми Алексей Салтыков, основной причиной текучести и дефицита кадров является низкая оплата труда, из-за чего молодые люди чаще выбирают работу курьерами или таксистами.

Отвечая на вопросы депутатов о предложении введения региональных доплат в 10 тыс. для уполномоченных участковых, глава пермского УМВД высказал положительное мнение о дополнительной материальной поддержке. При этом он отметил, что некомплект участковых составляет 21%, тогда как с населением работают также сотрудники ППС, где отмечается нехватка более 43% работников, ГАИ — более 24%, сотрудники, расследующие уголовные дела, — более 32%.

«У нас не только участковые работают с гражданами. Это и ППС, и ДПС, и батальон конвойной службы, и там некомплект ещё выше. Если подходить с большей серьёзностью, подразделения должны быть все в этом списке», — прокомментировал Салтыков.

Ранее «Новый компаньон» писал, что депутаты фракции ЛДПР в Прикамье выступили с предложением ввести региональную доплату участковым уполномоченным полиции в связи с некомплектом. Из краевого бюджета предлагается выделять им ежемесячно по 10 тыс. руб. По мнению инициаторов, это позволит решить вопрос кадрового дефицита.

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