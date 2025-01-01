В Прикамье предложили доплачивать из бюджета участковым уполномоченным полиции Доплаты могут составить 10 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Из-за дефицита кадров в Прикамье предложили ввести региональную доплату участковым уполномоченным полиции. Как сообщил в своём telegram-канале депутат краевого законодательного собрания от ЛДПР Олег Постников, соответствующее предложение было направлено в адрес губернатора.

Ссылаясь на данные УМВД, он отметил, что сейчас некомплект участковых полиции в РФ составляет 29,2% от штатной численности службы. Одной из основных причин кадрового дефицита стал низкий размер зарплат, не обеспечивающий материальной стабильности сотрудников с учётом инфляции.

Так, зарплата младшего начальствующего состава в органах внутренних дел во время испытательного срока составляет 25-27 тыс. руб., после назначения с присвоением звания «младший сержант полиции» средняя зарплата увеличивается до 33-35 тыс. руб. при среднемесячной начисленной зарплате в регионе в 73 тыс. руб. В рамках инициативы предлагается доплачивать из краевого бюджета участковым уполномоченным полиции по 10 тыс. руб. ежемесячно.

По словам депутата, доплаты уже ввели в нескольких регионах. Такая мера поддержки позволила снизить текучесть и дефицит кадров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.