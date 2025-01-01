В Прикамье прощаются с погибшим на СВО Андреем Елоховым Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Верещагинского округа

В ходе проведения спецоперации 10 марта 2025 года погиб житель Прикамья Андрей Елохов, гвардии рядовой, занимавший должность механика-водителя мотострелкового подразделения. Об этом сообщили в администрации Верещагинского округа.

«Горечь утраты снова постигла верещагинскую землю. Выражаем соболезнования папе Ивану Кузьмичу, брату Ивану, сёстрам Надежде, Елене, Наталье, всем родным и близким. Ваша боль — в сердце каждого из нас», — говорится в информации властей.

Андрей родился 9 ноября 1977 года в с. Сепыч. Завершил обучение в Сепычевской школе и получил специальность в Верещагинском ДОСААФ. После прохождения службы в рядах Вооружённых сил РФ трудился в совхозе, выполняя обязанности оператора машинного доения.

Прощание с героем состоится 25 марта в Сепычевском отделе досуга и творчества (с. Сепыч, ул. Ленина, 14), начало в 12:00. В 12:30 пройдёт траурный митинг.

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