В Пермском крае простились с погибшим на СВО 21-летним Айдаром Минкиным Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Бардымского округа

В Пермском крае 24 марта прошла церемония прощания с Айдаром Минкиным, погибшим в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР. Администрация Бардымского округа выразила искренние соболезнования родным и близким военнослужащего.

Айдар Минкин родился 12 февраля 2003 года в селе Куземьярово. После окончания Куземьяровской основной общеобразовательной школы, продолжил обучение в колледже в селе Барда. В апреле 2021 года был призван на службу в Российскую армию.

После завершения срочной службы, Айдар подписал контракт и отправился в район проведения специальной военной операции. За время участия в боевых действиях был удостоен государственных наград, включая медали «За отвагу», «За боевые отличия» и «Участника СВО».

Молодой человек погиб 5 июля 2024 года, выполняя боевую задачу.

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