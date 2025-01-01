В ходе ремонта котельной в Прикамье рабочие получили термические ожоги Создана комиссия для расследования Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае Государственная инспекция труда начала изучение обстоятельств группового несчастного случая, произошедшего 22 марта с сотрудниками компании «Теплосервис», специализирующейся на производстве пара и горячей воды.

Как указано в уведомлении от работодателя, в этот день утром рабочие осуществляли ремонт на котельной «Уньва» в Усольском округе. После демонтажа болтового соединения фланца насоса произошло «соприкосновение работников с горячей водой», проще говоря, работников окатило кипятком.

Медицинское заключение свидетельствует о том, что один из пострадавших получил термические ожоги II-III степени головы, лица, тела, рук и ног, занимающие 38% поверхности тела, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

По словам заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павла Бахтагареева, создана комиссия для расследования. Планируется проведение опросов пострадавших и ответственных лиц, а также анализ документации, связанной с работой. В отношении ООО «Теплосервис» инициирована внеплановая проверка. При обнаружении нарушений трудовых норм будут применены административные санкции, а материалы расследования передадут в следственные органы для решения вопроса об уголовной ответственности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.