Пермячка взыскала с коммунальщиков компенсацию за падение на скользком тротуаре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми судебные приставы помогли местной жительнице получить компенсацию от коммунальной службы в размере более 200 тыс. руб. за травму, полученную из-за падения на обледенелом тротуаре. Об этом сообщили в ГУФССП по региону.

Женщина, получившая перелом ноги, подала иск в Свердловский районный суд Перми, требуя возмещения морального ущерба от тех, кто отвечает за поддержание порядка на городских дорогах и тротуарах.

В суде истица рассказала, что поскользнулась и упала на тротуаре, повредив ногу. Медицинское обследование выявило перелом малоберцовой кости. Травма значительно ограничила её подвижность, и она была вынуждена использовать костыли и принимать обезболивающие препараты, а также нуждалась в реабилитации.

Суд установил, что причиной инцидента стал гололёд на тротуаре и отсутствие обработки территории антигололёдными средствами. Ответственность за случившееся была возложена на подрядчика, обязанного по муниципальному контракту заниматься обслуживанием улиц.

В районный отдел судебных приставов поступил документ о взыскании с компании 200 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и более 5,5 тыс. руб. на лечение.

После уведомления о начале исполнительного производства и предупреждения о последствиях неисполнения решения суда судебный пристав арестовал банковские счета организации. В результате задолженность была полностью выплачена пострадавшей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.