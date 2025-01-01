На пожаре в Пермском крае спасены трое детей и двое взрослых Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Березниках Пермского края 24 марта произошёл пожар в многоквартирном доме: загорелись вещи в квартире на втором этаже пятиэтажки на ул. Парижской Коммуны. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

На место выехали 11 пожарных и три единицы техники МЧС России.

Прибывшие огнеборцы вынесли из горящей квартиры мужчину и передали медикам, а при помощи спасательных устройств вывели на свежий воздух ещё четырёх человек, в том числе трёх детей.

Площадь пожара составила 5 кв. м. Причина устанавливаются.

Сообщение о пожаре поступило в 13.48, а о ликвидации горения в МЧС отчитались в 14.03.

Напомним, в тот же день около 5 утра произошёл пожар в березниковской пятиэтажке на ул. Юбилейной. По предварительной версии, непотушенная сигарета стала причиной возгорания старой мебели, оставленной в подъезде. Прибывшие пожарные эвакуировали мужчину и женщину. Четверо других жильцов смогли покинуть здание самостоятельно.

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