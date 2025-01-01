Стали известны подробности вспыхнувшего в прикамской пятиэтажке пожара Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В доме на ул. Юбилейной в Березниках (Пермский край) 24 марта в 5 часов утра вспыхнул пожар на лестничной площадке пятого этажа. По данным регионального управления МЧС, возгорание, по предварительной версии, произошло из-за непотушенной сигареты, ставшей причиной возгорания старой мебели, оставленной в подъезде.

Жители верхних этажей, почувствовав резкий запах дыма, вызвали спасателей, но не смогли покинуть свои квартиры. Прибывшие пожарные эвакуировали из задымленного подъезда мужчину и женщину. Четверо других жильцов смогли выбраться из здания самостоятельно.

В МЧС напомнили, что загромождение лестничных пролётов, путей и выходов эвакуации категорически запрещено. Курить разрешается только в специально отведенных местах. Уходя из мест для курения, необходимо убедиться, что сигарета потушена, а лучше залить её водой.

В тушении пожара площадью 2 кв. м приняли участие 20 сотрудников МЧС, было привлечено шесть единиц техники. Погибших и травмированных нет.

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