Светлану Ломаеву утвердили в должности главы Орджоникидзевского района Перми Она руководила округом в статусе и.о. с декабря Поделиться Твитнуть

Светлана Ломаева утверждена в должности главы Орджоникидзевского района Перми. Решение на пленарном заседании гордумы 25 марта озвучил мэр Эдуард Соснин.

Светлана Ломаева была назначена и.о. руководителя района в декабре 2024 года. Ранее работала заместителем главы и куратором финансово-экономического отдела, отдела по работе с общественностью, отдела по культуре, спорту и молодёжной политике, а также осуществляла общее руководство сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних.

Возглавлявший с 2018 года Орджоникидзевский район Евгений Карабатов покинул должность 14 октября. В мэрии тогда сообщили, что трудовой договор был расторгнут по согласию сторон.

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