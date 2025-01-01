В Перми из-за нарушения санитарных норм закрыли кафе японской кухни
Заведение опечатали на две недели
В Перми приставы, выполняя решение суда, временно остановили работу заведения японской кухни. Речь идёт о кафе «Тигрица» по ул. Стахановской, 52а. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.
В точке общепита специалисты Роспотребнадзора обнаружили многочисленные нарушения санитарных норм. Среди них: отсутствие разделения на цеха при обработке сырья, нарушение последовательности технологических этапов, неправильное хранение продуктов без маркировки и с признаками порчи, недостаточный производственный контроль и несвоевременная вакцинация персонала.
Поскольку эти нарушения создавали опасность для посетителей, суд признал индивидуального предпринимателя, владеющего кафе, виновным по ст. 6.6 КоАП РФ и приостановил деятельность предприятия на две недели.
В настоящее время двери кафе опечатаны. Приставы следят за сохранностью пломб.
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