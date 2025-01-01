В Пермском крае простятся с двумя бойцами СВО Похороны состоятся 26 марта Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Во время спецоперации в Украине погибли два военнослужащих из Пермского края. Об этом власти Очёрского и Суксунского муниципальных округов сообщили на официальных страницах в соцсетях.

Стрелок — помощник гранатомётчика, гвардии рядовой Вадим Якушев из Очёрского округа был убит в ходе выполнения специальных задач, связанных с исполнением обязанностей военной службы, 5 января. Он родился в Перми в 1967 году, рано остался без родителей, воспитывался бабушкой. В краевой столице окончил школу и училище. Женился в 2001 году и в 2012-м вместе с семьёй переехал в п. Павловский Очёрского МО. В зону СВО отправился осенью 2024 года.

Прощание с ним пройдёт 26 марта в Павловском доме культуры в 11:30. Гражданская панихида начнётся в 12:00, отпевание в церкви в 12:30.

Олег Шарлаимов из Суксунского округа погиб при исполнении воинского долга. Обстоятельства и дата его гибели и подробности личной жизни не уточняются. Военнослужащего похоронят 26 марта. Церемония прощания пройдёт в КДЦ п. Суксун в 11:00.

Власти выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Ранее стало известно, что в Прикамье 25 и 26 марта простятся ещё с двумя участниками СВО — уроженцами Александровского округа Дмитрием Власовым и Константином Захаровым. Церемония состоится в городском Дворце культуры.

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