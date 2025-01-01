В Пермском крае инвестор гостиницы в Александровске построит турбазу Проект получил статус приоритетного Поделиться Твитнуть

Совет по предпринимательству и инвестиционной деятельности Пермского края присвоил статус «приоритетного» (ПИП) ещё одному инвестпроекту компании «Омега», которая занимается строительством гостиницы в Александровском округе. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Помимо гостиницы, инвестор планирует построить в Александровске туристическую базу. Проект получил название «Озеро Jarvi». На территории базы разместят 30 домов для разного количества человек, обустроят кафе-столовую, пляжную зону, спортивную и детскую площадки, склон для сноуборда, лыжероллерную трассу и искусственный пруд. Объём инвестиций оценивается в 358 млн рублей.

«Глэмпинг (как и гостиницу) инвестор планирует построить в Александровском округе в 2027 году. Компания также поддержит обновление социальных объектов территории», — добавил глава региона.

Напомним, проект компании «Омега» по строительству гостиницы на 88 мест получил статус ПИП в декабре. В здании разместится столовая, у входа оборудуют паркинг на 10 машино-мест. Площадь объекта составит 1,5 тыс. кв. м. Планируемый объём инвестиций составляет 215 млн руб. По данным Инвестиционного портала Пермского края, в данный момент проект находится на стадии подготовки площадки.

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