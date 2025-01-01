Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Пермском крае начал снижаться Количество зарегистрированных случаев снизилось на 8% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае начал снижаться уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю с 17 по 23 марта было зарегистрировано 21 029 случаев, это на 8% меньше, чем неделей ранее. Эпидпорог не превышен.

В структуре положительных находок, по-прежнему, преобладает доля вирусов так называемого «свиного» гриппа A(H1N1)pdm. Среди вирусов негриппозной этиологии — риновирусы и сезонные коронавирусы. На карантин были отправлены 143 группы в 86 детских садах, 87 классов в 42 школах и 27 групп в девяти средних профессиональных организациях.

Неделей ранее в регионе был отмечен рост уровня заболеваемости на 4,2%, был зарегистрирован 22 861 случай. Образовательная деятельность в очной форме была приостановлена в 166 группах дошкольных учреждений, 170 классах школ и 34 группах учреждений среднего профессионального образования.

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