Число заболевших ОРВИ и гриппом в Прикамье за неделю выросло на 4,2% Эпидпорог не превышен Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю с 10 по 16 марта 2025 года в Прикамье количество заболевших гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией увеличилось на 4,2% по сравнению с предыдущей неделей. Всего было зарегистрировано 22,8 тыс. случаев. Эпидемический порог не превышен. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора (РПН).

Согласно данным лабораторного наблюдения, в структуре положительных находок продолжается увеличение доли вирусов гриппа, преобладают вирусы так называемого «свиного» гриппа A(H1N1)pdm. Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы и сезонные коронавирусы.

В РПН также сообщили, что образовательная деятельность в очной форме приостановлена в 166 группах 92 детских садов, в 170 классах 61 школы и в 34 группах девяти средних профессиональных организаций.

Напомним, за предыдущую неделю в Пермском крае зарегистрировано 21,9 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Занятия приостанавливались в 166 группах дошкольных образовательных организаций, в 170 классах школ и в 34 группах средних профессиональных организаций.

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