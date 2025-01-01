Количество ушедших на карантин классов в Прикамье увеличилось до 180 За неделю в регионе выявили почти 22 тысячи новых случаев ОРВИ и гриппа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю с 3 по 9 марта 2025 года показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Прикамье остался на уровне предыдущей недели. Количество новых зарегистрированных случаев составило 21,9 тыс. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

В связи с регистрацией новых случаев инфекций очные занятия приостановлены в 163 группах 85 детских садов, в 180 классах 63 школ и в 23 группах 10 средних профессиональных организаций. Неделей ранее на карантине находились 157 групп дошкольных, 173 класса общеобразовательных и 28 групп средних профессиональных учреждений.

Как отметили в надзорном органе, на данный момент эпидемический порог в Пермском крае не превышен. Отмечается рост доли вирусов гриппа в структуре положительных находок, в которых преобладают вирусы «свиного» гриппа A(H1N1)pdm.

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