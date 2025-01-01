В Прикамье возобновился рост заболеваемости гриппом и ОРВИ Эпидемический порог не превышен Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 24 февраля по 2 марта в Пермском крае зафиксировано 21 270 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Это на 15,6% больше по сравнению с предыдущей неделей. Тем не менее, эпидемиологический порог не превышен. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В ведомстве подчеркнули, что в структуре положительных лабораторных находок продолжает расти доля вирусов гриппа, при этом доминирующим типом является грипп A(H1N1), так называемый «свиной». Среди других респираторных вирусов обнаруживаются риновирусы и сезонные коронавирусы.

В связи с выявленными случаями гриппа и ОРВИ приостановлены занятия в 157 группах 91 детского сада, очные уроки в 173 классах 58 школ и в 28 группах 9 учреждений среднего профессионального образования.

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