В бюджет Прикамья за два месяца поступило 12% доходов от годового плана Профицит сменился дефицитом в 7,6 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В казну Прикамья за два месяца 2025 года поступило 30,1 млрд руб., что составляет 12,1% от годового плана. Сумма расходов составила 37,7 млрд руб. (12,8% от плана). Таким образом, по итогам девяти месяцев в бюджете сложился дефицит 7,6 млрд руб. Напомним, за январь в бюджете был зафиксирован профицит в 1 млрд руб.

Согласно данным об исполнении краевого бюджета, опубликованным на сайте краевого минфина, сумма поступлений по налогу на прибыль организаций на 1 марта составила 8,9 млрд руб. (11,4% от годового плана), это на 1,1% выше, чем годом ранее. Доходы от налогов физических лиц составили 7,2 млрд руб. (10,4%), что на 13,5% выше аналогичного периода прошлого года (АППГ).

Доходы бюджета от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 2,8 млрд руб., что составляет 518% исполнения к АППГ. Поступление налогов на имущество оказалось на уровне 2,6 млрд руб. — это 12,3% от плана на 2025 год и 62,5% исполнения к прошлому году.

Сумма безвозмездных поступлений составила 4,5 млрд руб. (13,5%). Объёмы дотаций, субсидий и субвенций из федеральной казны и прочих бюджетов — 3,7 млрд руб. (12%).

Как отмечается в документе, в целом исполнение годового плана по доходам за январь-февраль 2025 года оказалось на 7,2% выше, чем в АППГ. Исполнение расходов бюджета Пермского края за рассматриваемый период — выше на 49,3% относительно соответствующего периода 2024 года.

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