Алёна Бронникова За первый месяц 2025 года в бюджет Пермского края поступило более 12 млрд рублей Профицит составил 1 млрд рублей Поделиться Твитнуть

За январь 2025 года в бюджет Пермского края поступило 12,3 млрд руб., что составляет 5% от годового плана. Согласно основным параметрам исполнения главного финансового документа, процент исполнения к соответствующему периоду 2024 года составил 113,8. Данные приведены на сайте регионального минфина.

Сумма поступлений по налогу на прибыль организаций за первый месяц года составила 2,94 млрд руб., план исполнен на 3,7%. Доходы от налогов физических лиц поступили в размере 2,91 млрд руб., что составляет 4,2% от плана и превышает прошлогодний показатель на 32,3%.

За указанный период в казну региона от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступило 1,3 млрд руб., 32% от плана на 2025 год и 185570,6% к аналогичному периоду прошлого года (АППГ). сумма безвозмездных поступлений составила 2,5 млрд руб. Это 7,9% от текущего плана, однако ниже прошлогодних показателей на 28,1%.

Расходы бюджета Прикамья составили 11,1 млрд руб., или 3,8% от плана на год. Это на 20,7% больше АППГ. Наибольший рост расходов относительно прошлого года зафиксирован по статье ЖКХ —, 133,8 млн руб. (1,1% от плана), исполнение к январю 2024 года составило 337,1%. Наибольший объём средств был направлен на социальную политику — 3,6 млрд руб. — это 6,9% от текущего плана и 115,3% исполнения к АППГ. Профицит бюджета региона сложился в сумме 1,2 млрд руб.

Как писал «Новый компаньон», по итогам 2024 года план по доходам в бюджет Пермского края был перевыполнен на 15,3%. Предварительно, год был закончен с профицитом.

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