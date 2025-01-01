Выбрано название для нового сквера у Центрального рынка Перми Строительство начнётся в третьем квартале 2025 года Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В Перми подвели итоги голосования по выбору названия для нового сквера, который будет разбит в квартале №181, ограниченного улицами Революции, Пушкина, Попова и Куйбышева (ранее здесь располагалась краевая инфекционная больница).

По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, в голосовании на платформе «Управляем вместе» свое мнение выразили более 4 тыс. граждан. В итоге сквер получит имя Александровский. Данное название значительно опередило остальные варианты, получив 34,67% голосов жителей региона.

«Это очень символично. Сквер находится недалеко от здания бывшей Александровской больницы (сейчас это корпус краевой клинической больницы). Свое название она получила в честь императора Александра I, который посетил Пермь и порекомендовал построить новое здание. Сквер станет символом памяти о людях, которые внесли вклад в развитие Прикамья», — написал глава региона в своём тг-канале.

Напомним, другими предложенными вариантами названий были «Сквер медиков», «Пушкинский сквер», «Новое время», «Сквер им. Льва Давыдычева» и «Сквер Карла Модераха». В их разработке принимали участие специалисты министерства культуры Прикамья, Государственного архива Пермского края, Общественного совета по топонимике Перми, кафедры исторической специализации историко-политологического факультета ПГНИУ, кафедры культурологии и философии ПГИК и регионального Института территориального планирования.

Строительство начнётся в третьем квартале 2025 года. Здесь появятся детская площадка, место для мероприятий и тихая зона отдыха.





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