На оживлённой трассе Перми обрушился асфальт В администрации города прокомментировали случившееся Поделиться Твитнуть

фото: ТК "Рифей"

На ул. Соликамской в Перми обрушился асфальт. Как рассказал «Дежурный по городу» ТК «Рифей», провал на проезжей части произошёл рядом с автобусной остановкой «Язовая». О пострадавших не сообщается.

В администрации Перми прокомментировали случившееся.

Чиновники сообщили, что для установления причин провала на место выехали специалисты районной администрации и представители коммунальных служб. Для обеспечения безопасности на участке обрушения установлены временные ограждения. Ликвидация провала начнётся после проведения обследования и выявления факторов, вызвавших его возникновение.

Специалисты отмечают, что причинами появления провалов асфальта на дорогах весной, могут стать укладка покрытия с нарушениями, некачественные материалы, используемые в строительстве, отсутствие регулярного ремонта. Также на состояние дорог могут влиять особенности климата, интенсивность движения, ошибки проектирования и др.

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